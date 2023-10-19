Burhaniye'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İ.B.A. idaresindeki 10 RF 995 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Hacı Ahmet Mahallesi Börezli Kızıklı Caddesi'nde yol kenarındaki hendeğe devrildi.
Sürücü, otomobilde sıkışarak yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.