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        Burhaniye'de kazada yaralanan sürücü, duvarına çarptığı hastanede tedavi altına alındı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hastane tabelasının bulunduğu giriş duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 11:53 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:54
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        Burhaniye'de kazada yaralanan sürücü, duvarına çarptığı hastanede tedavi altına alındı
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hastane tabelasının bulunduğu giriş duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        F.A. idaresindeki 10 ADH 845 plakalı kamyonet, sürücünün dönel kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Burhaniye Devlet Hastanesi tabelasının bulunduğu giriş duvarına çarptı.

        Sürücünün araçta sıkışarak yaralandığı kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü, 112 Acil Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından söz konusu hastaneye kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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