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        "MİT görevlisiyiz, polisiz" diye kandırdıkları çiftin evini, yazlığını, iş yerlerini sattırmışlar

        Balıkesir'de evli bir çifti 12 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:47 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:47
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        "MİT görevlisiyiz, polisiz" diye kandırdıkları çiftin evini, yazlığını, iş yerlerini sattırmışlar
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        Balıkesir'de evli bir çifti 12 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı.

        H.E. ve kocası İ.E'ye telefonla ulaşan dolandırıcılar, MİT görevlisi ve polis olduklarını, banka hesaplarını FETÖ bağlantılı kişilerin kullandığını ve operasyon yapacakları yalanını söyledi.

        Buna inanan çift, kendilerine ait İstanbul'daki bir ev, Balıkesir ve İzmir'deki birer dükkan ile Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'ndeki bir yazlığı sattı.

        Şüphelilere 12 milyon lirasını kaptıran çift, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayarak polise şikayetçi oldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda Balıkesir, İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Ankara ve Bursa'da 13 şüpheliyi tespit etti.

        Ekipler, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bu illerde 26 ekipte 96 personelin katılımıyla operasyon başlattı. Eş zamanlı operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 11 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve 17 banka kartı ele geçirildi.

        Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

        Polis, diğer iki zanlıyı yakalama çalışmasını sürdürüyor.

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