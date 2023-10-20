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        İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırılar Balıkesir'de protesto edildi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıları protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 23:26 Güncelleme: 20.10.2023 - 23:26
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        İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırılar Balıkesir'de protesto edildi
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıları protesto etti.

        Türkiye ve Filistin bayraklarının yanı sıra ellerinde dövizler taşıyan çok sayıda vatandaş, Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda toplandı.

        Vatandaşlar, Menderes Bulvarı'ndan yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Edremit'teki sivil toplum kuruluşları adına Aytekin Ulutaş, konuşma yaptı.

        Ulutaş, Gazze'de insanlık dramı yaşandığına dikkati çekerek, "İsrail'in Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılarını son dönemde artırarak devam ettirmesini, Gazze'deki Hastaneleri hedef alarak, aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu binlerce Filistinli sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olan saldırılarını, Edremitliler olarak öfke ve şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda bir süre slogan atan vatandaşlar, daha sonra dağıldı.

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