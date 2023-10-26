Balıkesir'de refüje çarparak devrilen otomobilin sıkışan sürücüsünü itfaiye kurtardı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
B.T, idaresindeki 34 BR 9809 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Çanakkale - İzmir kara yolunun kırsal Zeytinli Mahallesi kavşağında refüje çarparak devrildi.
Sürücü, otomobilde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı B.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.