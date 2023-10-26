Edremitli 3 sporcu, Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde faaliyetg österen Edremit Belediye Taekwondo Spor Kulübü adına Erzurum'daki Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası’na katılarak dereceye giren sporcular, ilçeye döndü.

Sporcular, madalyalarıyla Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı'yı ziyaret etti.

Ferdi Ecrin Yanıt serbest kategoride birinci olurken, serbest kategori çiftlerde ise Ecrin Yanıt ve Kerem Narlıoğlu altın ve gümüş madalyalarını aldı.

Sporcuların ziyaretinde antrenörleri Zeynel Çelik, Murat Gezen ve Hüseyin Narlıoğlu hazır bulundu.

Spora ve sporcuya her zaman destek olacaklarını belirten Canlı ,"Edremit'imizi temsil eden geleceğimiz çocuklarımız Türkiye şampiyonu olarak bizleri gururlandırdılar. Spora ve sporcuya her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Öğretmenlerine ve başarılı çocuklarımıza bu gururu bize yaşattıkları için teşekkür ediyoruz." dedi.