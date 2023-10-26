Burhaniye'de "100. Yıl Uçurtma Şenliği" yapıldı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.
Burhaniye Kaymakamlığı ve Burhaniye Belediyesince Öğretmenler Mahallesi'ndeki halk plajında gerçekleştirilen şenliğe yüzlerce öğrenci ile velileri katıldı.
Şenliğin ilk dakikalarında rüzgarın az olması nedeniyle zorlanan çocuklar, zamanla esinti artınca uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı.
"100. Yıl Uçurtma Şenliği"nde, en yükseğe çıkan uçurtma ve en güzel el yapımı uçurtma kategorilerinde dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.