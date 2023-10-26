Ayvalıklı kadınlar meme kanserine farkındalık için yollara düştü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalıklı kadınlar; Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık etkinlikleri dahilinde bir yürüyüşe imza attı.

Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen, aralarında doktorların bulunduğu sağlıkçıların da katıldığı yürüyüş öncesinde açıklamalarda bulunan Ayvalık İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ethem Ganigil, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 1-31 Ekim tarihlerindeki dönemin Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak belirlendiğini hatırlattı.

Türkiye’de ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan meme kanserinin, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıktığını belirten Dr. Ganigil şunları ifade etti:

"4 Şubat 2021’de Dünya Sağlık Teşkilatı, artık meme kanserinin tüm yeni tanı konulan kanserlerin yüzde 11,7’si olarak ilk sıraya yükseldiğini, akciğer kanserinin bunun ardından yüzde 11,4 ile ikinci sıklıkta, kalın bağırsak kanserinin yüzde 10 ile üçüncü sıklıkta görüldüğünü bunları rahim kanseri takip ettiğini duyurmuştur. Her yıl Ekim ayında düzenlenen ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ dünya çapında 2,3 milyon kadını etkileyen hastalığın taranmasını ve önlenmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ekim ayında tüm dünyada yürütülen farkındalık ve bilinçlendirme etkinliklerinde ‘Pembe Kurdele’ teması kullanılmaktadır. Ülkemizde toplum tabanlı kanser taramalarına tüm illerimizde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurularak başlanmış, akabinde bu tarama programlarına Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) dahil edilmiştir."

Etkinliğe Ayvalık Gelişim Spor Kulübü Voleybol Takımı'nın başarılı sporcularıyla MHP Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ve MHP'li kadınlar da destek verdi.