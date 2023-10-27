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        Ayvalık'ta "Kurtuluş'un Kadınları" oyunu sahnelendi

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde belediyenin Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Kurtuluşun Kadınları" adlı tiyatro oyunu sahneye konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 09:53 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:53
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        Ayvalık'ta "Kurtuluş'un Kadınları" oyunu sahnelendi
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde belediyenin Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında “Kurtuluşun Kadınları” adlı tiyatro oyunu sahneye konuldu.

        “Cumhuriyet’in Yüzü Ayvalık’ta” etkinlikleri kapsamında İzmir’den gelen Tiyatro Ofisi ekibinin oyunu, seyirciyle buluşturuldu.

        Ayvalık Belediyesine ait Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde sahnelenen tek kişilik oyunda, Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanları Kara Fatma, Nezahat Onbaşı, Gördesli Makbule, Halide Edip Adıvar, Halime Çavuş, Şerife Bacı, Tayyar Rahmiye, Çete Ayşe Efe’nin fedakarlık dolu hikayelerini anlatan oyuncu Ecem Yüksel, performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

        Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı, eşi Metin Güler’in yönettiği oyun, görsel efektleri ve duygusal anlatımıyla izleyiciyi duygulandırdı.

        Ecem Yüksel’in Kurtuluş Savaşı kahramanı kadınlara atfen “Bu kahramanlar sizce öldüler mi?” sorusuyla sona eren oyun, izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

        Oyunu, Ayvalık Belediye Başkan Vekili ve Belediye Meclis Üyesi Ali Jale ve eşi Selin Jale, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ayşe Urul, Belediye Kültür İşleri Koordinatörü Erkan Cılak ve Ayvalık Belediyesi Basın Danışmanı Işık Teoman da izledi izledi.

        Oyunun ardından Ali Jale, oyuncu Ecem Yüksel ve tiyatro ekibini kutladı.

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