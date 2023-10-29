Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sedyeyle getirildikleri hastaneden yürüyerek çıkan "inme hastaları" doktorlarıyla buluştu

        MİRAÇ KAYA - Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde kurulan İnme Merkezinde tedavi görüp iyileşen hastalardan bazıları, 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla doktorlarına sürpriz ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 11:13 Güncelleme: 29.10.2023 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sedyeyle getirildikleri hastaneden yürüyerek çıkan "inme hastaları" doktorlarıyla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MİRAÇ KAYA - Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde kurulan İnme Merkezinde tedavi görüp iyileşen hastalardan bazıları, 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla doktorlarına sürpriz ziyarette bulundu.

        Genellikle beyin damarlarında tıkanıklık ya da beyinde kanamayla ortaya çıkan bir hastalık olan inmenin tedavisi, Balıkesir'de 2 yıl önce açılan 6 yataklı merkezde sürdürülüyor.

        Bu süreçte 1341 hastanın başvurduğu merkezde, 2023 yılında tedavi edilen 120 hastanın 46'sı felçlik durumu ortadan kaldırılıp yürüyerek taburcu edildi.

        Sedyeyle geldikleri hastaneden yürüyerek çıkan hastalardan 3'ü, Dünya İnme Günü'nde beraberindeki yakınlarıyla doktorlarına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Çiçek hediye ettikleri doktorlarıyla sohbet eden ziyaretçiler, duygusal anlar yaşadı.

        İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, AA muhabirine, Balıkesir'de ileri yaş grubunun fazla olması nedeniyle inme rahatsızlığının sık görüldüğünü söyledi.

        Bandırma ve Edremit ilçelerinde de inme ünitelerinin faaliyette olduğunu belirten Keskin, bazılarını kendisinin de gözlemlediği hastaların ilk geldiklerinde kol ve bacak hareketlerinin çok az olduğunu, konuşamadıklarını, göremediklerini söyledi.

        Acil servis ve nöroloji kliniğinde hızlı şekilde değerlendirme yaptıklarını dile getiren Keskin, "Kimi hastalarımıza hekimlerimiz trombektomi (pıhtı çıkarma işlemi) yaptılar kimisine de damar yolundan ilaç vererek hızlı bir şekilde pıhtıyı çözmeye çalıştılar. Hastalarımızın bu şekilde yürüdüklerini, konuştuklarını görmek bizleri çok mutlu etti." dedi.

        İnme Merkezi'nde görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Özcan Kocatürk de herkesin inme belirtilerinin bilincinde olması gerektiğini vurguladı.

        Beyinde damar tıkanıklığı olduğunda kişinin bunun farkına varamadığını anlatan Kocatürk, şöyle devam etti:

        "Ağızda kayma, konuşma bozukluğu ve vücudun bir tarafında kuvvetsizlik olduğu zaman kısa zamanda sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Bizim en iyi motivasyonumuz insanların iyi olduğunu görmektir. İnme çok kötü bir hastalık, insanlar daha önce yapabildiği şeyleri yapamamaya başlıyor. İnme hastalarının eski haline dönmesine yardımcı olabildiğimiz için kendimi çok şanslı hissediyorum."

        - "Doktorumuzu özledik, ziyarete geldik"

        İyileşen hastalardan 77 yaşındaki Emine Pekel, tedavisinin ardından yürümeye başladığını aktardı.

        Önceden kaldıramadığı kolunu şimdi rahatlıkla hareket ettirdiğini anlatan Pekel, "Kolum, bacağım iyileşti, şimdilik iyiyim. Doktorumuzu özledik, ziyarete geldik. Bizimle ilgilendiler, çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        Pekel'in oğlu Engin Pekel ise annesinin rahatsızlığının ilk zamanlarında bilincinin pek yerinde olmadığını dile getirdi.

        Zor bir süreci atlattıklarını anlatan Pekel, "Çok şükür iyileşti. Annem hiç konuşamıyordu, şu anda yürüyor, kendi işini kendi yapıyor. Sağlık camiası çok kutsal bir iş yapıyor, hepsine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Şevket Esmeray'ın kızı Hülya Esmeray da babasının yüksek tansiyonu olduğu için doktorların kendilerini inme konusunda bilgilendirdiğini, dolayısıyla rahatsızlığı erken fark ettiklerini belirtti.

        Babasının vücudunda ara ara uyuşma olduğunu, bilinç kaybı başlayınca hemen hastaneye geldiklerini kaydeden Esmeray, "Sağ olsun hekimlerimiz hemen müdahale ettiler. Sağlığımıza kavuştuk, hiçbir hasarımız yok. Herkesin bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. İnme konusunda zaman çok önemli olduğu için inme gerçekleşince hemen Şehir Hastanesine gelinmesi gerekiyor." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek
        Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye’nin ilk seri katili Hırisantos'un inanılmaz hikayesi
        Türkiye’nin ilk seri katili Hırisantos'un inanılmaz hikayesi

        Benzer Haberler

        Ayvalık açıklarında lastik botta mahsur kalan 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Ayvalık açıklarında lastik botta mahsur kalan 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Sındırgı'da Cumhuriyet'in 100. yılında 100 metre kumaş kök boya ile boyandı
        Sındırgı'da Cumhuriyet'in 100. yılında 100 metre kumaş kök boya ile boyandı
        Erdek ilçesinde bisiklet turu gerçekleştirildi
        Erdek ilçesinde bisiklet turu gerçekleştirildi
        Balıkesirspor - Siirt Özel İdaresi Spor: 1-1 
        Balıkesirspor - Siirt Özel İdaresi Spor: 1-1 
        Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Balıkesir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı