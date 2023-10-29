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        Balıkesir'de "100. Yılda, 100 genç havacılık ile tanışıyor" etkinliği düzenlendi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Cumhuriyet'in 100.'üncü Yılı kutlama programı kapsamında ilçedeki sivil havacılık meslek yüksek okulu ve bazı okullardan 100 öğrenci, uçak sergisi ve gösterisi ile havacılık sektörünü yakında tanıma fırsatı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 18:31 Güncelleme: 29.10.2023 - 18:31
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        Balıkesir'de "100. Yılda, 100 genç havacılık ile tanışıyor" etkinliği düzenlendi
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        Balıkesir’in Edremit ilçesinde Cumhuriyet’in 100.’üncü Yılı kutlama programı kapsamında ilçedeki sivil havacılık meslek yüksek okulu ve bazı okullardan 100 öğrenci, uçak sergisi ve gösterisi ile havacılık sektörünü yakında tanıma fırsatı buldu.

        Cumhuriyet’in 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’nın ev sahipliğinde Orman Bakanlığı, Ayjet ve Afa Uçuş okulları ile Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu tarafından organize edilen "100. Yılda, 100 genç havacılık ile tanışıyor" etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinliğe Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş, Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü Prof Dr. Abdullah Soykan, Havacılık Bölümü öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğrenciler ve gaziler katıldı.

        Apronda hazırlanan uçak tanıtım sergisine katılarak uçaklar ve uçuş ekipleri ile zaman geçirme fırsatı bulan öğrencilere ayrıca etkinlik sonunda uçuş okullarında birisine ait Diaomond DA 42 tipi eğitim uçağı ile uçuş gösterisi gerçekleştirildi.

        Etkinlik hakkında gazetecilere bilgi veren Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Abdullah Soykan, "Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil havacılık Yüksekokulu'ndan 100 öğrencimizle beraber Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak üzere Balıkesir Koca Seyit Havalimanı müdürü Taner Ödemiş'in misafiriyiz. Sayın kaymakamımızın önderliğinde Edremit protokolü ile beraber Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda cumhuriyetin 100. yıl coşkusuna yaraşır bir etkinlik gerçekleştirdik." dedi.

        Bu etkinlik kapsamında öğrencilerin burada hem havalimanını tanıdığını hem de buradaki uçuş okullarının pilotlarıyla birlikte konu hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını kaydeden Soykan: "Öğrencilerimiz, uçuş okulunun uçaklarını yakından tanıma fırsatını buldular bu vesileyle de 21. yüzyılın yeni yüzyılın coşkusunu çok daha iyi bir şekilde yaşatmış olduk." diye konuştu.

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