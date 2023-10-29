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        Balıkesir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yurt dışına gitmeye hazırlanan 23 düzensiz göçmen yakalandı, 6 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 23:23 Güncelleme: 29.10.2023 - 23:23
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        Balıkesir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yurt dışına gitmeye hazırlanan 23 düzensiz göçmen yakalandı, 6 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik takip sonucu bazı yabancı uyrukluların Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçecekleri bilgisine ulaştı.

        Altı araca eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Operasyonda 6 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

        Aramalarda 4 lastik şambrel, 1 lastik şambrel pompası ve 55 bin lira el geçirildi.

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