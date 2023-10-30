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        Erdek açıklarında 120 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 120 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 13:22 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:22
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        Erdek açıklarında 120 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 120 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik ekipleri, Kapıdağ Yarımadası açıklarındaki balıkçı teknesinde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda teknedeki 120 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, Erdek Kapalı Spor Salonu'na götürüldü.

        Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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