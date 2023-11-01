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        Denizin ortasında çaresiz kalan düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

        MİRAÇ KAYA - Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadelede görevli Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca geri itilen düzensiz göçmenlerin yaşam umudu olmayı sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:02 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:02
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        Denizin ortasında çaresiz kalan düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
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        MİRAÇ KAYA - Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadelede görevli Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca geri itilen düzensiz göçmenlerin yaşam umudu olmayı sürdürüyor.

        Türk kara sularında emniyeti sağlamak için görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nin kuzeyinde düzensiz göçe karşı etkili denetim çalışması yürütürken, Yunanistan unsurlarınca botları patlatılıp geri itilen yabancı uyruklulara yardım elini uzatıyor.

        İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan unsurlarınca geri itildiği bilgisini alan Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı görevlileri bölgeye hareket etti.

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden çıkan ekipler, kadın ve çocukların da olduğu yabancı uyruklu 28 kişinin bulunduğu lastik bota ulaştı.

        Bu botu halat yardımıyla "TCSG-907" Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun arkasına bağlayan ekipler, içindeki kişilerin can güvenliklerini sağladı.

        Dalgalarla mücadele ederken ıslanan, soğuktan üşüyen düzensiz göçmenlere, Sahil Güvenlik botuna alındıktan sonra battaniye dağıtıldı, su ve kek ikram edildi. Bu sırada bazı çocukların ağladığı görüldü. Kurtarılan bir baba, kucağına aldığı 1 yaşındaki oğlu Sinan'ı öperek sakinleştirmeye çalıştı.

        Dikili Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere Uluslararası Göç Örgütünden temin edilen hijyen paketi, battaniye, kıyafet, ayakkabı, bebek bezi, pijama ve günlük protein ihtiyacını karşılayacak kumanya verildi.

        Kurtarma operasyonu, Anadolu Ajansı

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