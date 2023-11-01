Bordo Basketbol Kulübü, 6 firmayla sponsorluk anlaşması imzaladı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulan Türkiye Basketbol 2. Ligi ekiplerinden Bordo Basketbol Kulübü, 6 firma ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulan Türkiye Basketbol 2. Ligi ekiplerinden Bordo Basketbol Kulübü, 6 firma ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısına, Bordo Basketbol Genel Menajeri Bora Öziş, Bordo Sportif AŞ Koordinatörü Emrah Uysal ve sponsorluk anlaşması yapılan firmaların temsilcileri katıldı.

Öziş, toplantıda yaptığı konuşmada, Bordo Basketbol Kulübü ile işbirliği yapan tüm firmalara teşekkür ederek başarılı bir sezon geçirmek istediklerini söyledi.

Lige iddialı bir giriş yapmak istediklerini anlatan Öziş, "Gerçekleştirdiğimiz işbirliği anlaşmalarıyla kulübümüz daha da güçlü bir hale geldi. Türk basketbolunda uzun yıllar başarıyla temsil edilen Bandırma'yı yeniden Süper Lig'e çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.