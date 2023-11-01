Erdek'te direğe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Turgut Özal Bulvarı'nda seyreden Tufan G. idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü Tufan G. ile motosiklette bulunan Hasan S. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahaleleri yapıldı.
Yaralılar, daha sonra Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırıldı.