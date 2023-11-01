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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:59 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:59
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Can Cengiz, Sefa Özcan, Sabri Üstünel

        Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan (Dk. 78 Erdem Çakaltarla), Emre Batuhan Adıgüzel, Emirhan Aydoğan, Soukou (Dk. 70 Harris), Mustafa Saymak (Dk. 70 Mehmet Özcan), Mervan Yusuf Yiğit (Dk. 46 Bobadilla), Aygün Özışıkyıldız (Dk. 70 Doğan Can Davas), Mert Çelik, Yusuf Erdem Gümüş, Sitoe, Mustafa Çeçenoğlu

        Armoni Alanya Kestelspor: Enes Sancar Şahin, Harun Kaya (Dk. 57 Emre Bahçeli), Kadir Can Gündoğdu (Dk. 84 Habil Yaşar Kavdır), Alhan Kurtoğlu, İlkan Atak, İsa Güler (Dk. 57 Yunus Emre Özdemir), Doğukan Efe, Umut Can Çoban, Berkay Arı, Hazarhan Karaca, Enes Küç (Dk. 78 Eren Taştan)

        Goller: Dk. 4 Aygün Özışıkyıldız, Dk. 69 Mustafa Saymak, Dk. 73 Bobadilla (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 88 Eren Taştan (Alanya Kestelspor)

        Sarı kart: Dk. 48 Mustafa Saymak (Teksüt Bandırmaspor)

        BALIKESİR

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