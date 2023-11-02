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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

        Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis tarafından yapılan operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:01 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:31
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
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        Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis tarafından yapılan operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ve istihbarat birimlerimizce yürütülen projeli çalışma neticesi Balıkesir’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı.

        Harekete geçen ekipler takibi yapılan aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada; 1 kilo 483 gram sentetik uyuşturucu, 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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