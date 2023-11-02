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        Ayvalık açıklarında 79 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 79 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 23:45 Güncelleme: 02.11.2023 - 23:50
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        Ayvalık açıklarında 79 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 79 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından iki lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

        Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları "KB-111" ve "KB-4510" tarafından durdurulan lastik botlardaki 79 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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