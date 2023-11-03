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        "Balıkesir'in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu" başladı

        Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Balıkesir'in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:50
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        "Balıkesir'in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu" başladı
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        Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Balıkesir'in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu" başladı.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyinin desteğiyle düzenlenen sempozyum, 5 Kasım'da sona erecek.

        Yüz yüze ve çevrim içi düzenlenen sempozyum, kültür, dil, tarih, edebiyat, coğrafya, sanat, musiki, mimari, din, ve eğitim gibi konuları içeren bildirilerin yer alacağı yeni bilimsel çalışmalara da ışık tutmayı amaçlıyor.

        Sempozyumda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Koray Karabulut, belediyenin kültürel mirası koruma konusunda gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan sunum yaptı.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (BALMEK) eğitim alan kursiyerler de sempozyum alanına stant açarak şehrin geleneksel el sanatları ve kılık kıyafet kültürünü yansıtan ürünlerini sergiledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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