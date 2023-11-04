Balıkesir'de lösemili çocuklardan jandarmaya ziyaret Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Bursa Şubesine kayıtlı olan ve Balıkesir'de yaşayan çocuklar ile ailelerini konuk etti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Bursa Şubesine kayıtlı olan ve Balıkesir'de yaşayan çocuklar ile ailelerini konuk etti.

İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesindeki ziyarette, lösemi tedavisi gören 10 yaş altı çocuklar ve aileleri, jandarma ekipleriyle güzel ve eğlenceli bir gün geçirdi.

Çocuklar ayrıca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik köpek unsurunun gösterisini beğeniyle izledi.

Daha sonra çocuklara, Jandarma Trafik Şube Müdürlüğünce trafik güvenliği eğitimi verildi.

Ziyaret kapsamında ayrıca LÖSEV'in çalışmaları hakkında Bursa Şubesi görevlileri tarafından bilgiler aktarıldı.