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        Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Balıkesir'de sürüyor

        Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri, Balıkesir'de devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 11:52 Güncelleme: 04.11.2023 - 11:58
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        Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Balıkesir'de sürüyor
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        Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri, Balıkesir'de devam ediyor.

        Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda 6 Kasım Pazartesi günü sona erecek şampiyonaya 55 ilden yaklaşık 1800 sporcu katılıyor.

        Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, müsabakalardan bazılarını takip etti.

        Uğuz, yaptığı açıklamada, Balıkesir'de daha önce gerçekleştirdikleri şampiyonada olduğu gibi bu organizasyondan da memnuniyet duyduklarını bildirdi.

        Sporcuların, Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmelerinde de mücadele verdiğini belirten Uğuz, "Her bir sporcumuzu milli takımda görmek istiyoruz. Birçok uluslararası şampiyonada olduğu gibi sporcularımızın sonuna kadar mücadele ederek güzel sonuçlarla ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Bizleri evimizde hissettiren Balıkesir'e ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Özalp ise spor organizasyonlarının sadece sahada, tesislerde yapılan faaliyetlerle sınırlı olmadığı kaydetti.

        Bu organizasyonların düzenlendiği ülkeye, kente kazandırdığı spor kültürünün yanı sıra sağladığı katma değerlerle de anıldığını vurgulayan Özalp, "Bu kadar fazla sayıda spor organizasyonunun isminin Balıkesir'imizle anılmasına katkı sağlayan başta Valimiz İsmail Ustaoğlu'na ve Valiliğimize, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a ve tüm ekibine, çalışma arkadaşlarıma ve diğer tüm paydaş kurumlara şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyor, tüm katılımcılara, sporculara başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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