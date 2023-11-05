Stat:Bandırma17 Eylül

Hakemler: Yunus Dursun, Erkan Akbulut, Oğuz Kağan Çalışır

Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Djitte (Dk. 77 Bobadilla), Mulumba (Dk. 88 Emirhan Aydoğan), Soukou (Dk. 46 Mehmet Özcan), Doğan Can Davas (Dk. 77 Mustafa Çeçenoğlu), Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Levent Ayçiçek (Dk. 64 Harris), Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı

Altay: Eren Karataş, Sefa Özdemir (Dk. 60 Onur Efe), Ceyhun Gürselam (Dk. 82 Kuban Altınbudak), Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Salih Sarıkaya (Dk.72 Yusuf Tekin), Paixao, Arda Gezer (Dk. 82 Enes Yetkin), İbrahim Öztürk, Deniz Kadah (Dk. 82 Mehmet Gündüz)

Goller: Dk. 52 Doğan Can Davas (Penaltıdan), Dk. 66 Mücahit Albayrak (Bandırmaspor),

Sarı Kartlar: Dk. 76 Deniz Kadah, Dk. 81 Onur Efe (Altay), Dk. 90+2 Emirhan Aydoğan (Bandırmaspor)

BALIKESİR

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