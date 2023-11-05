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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 15:45 Güncelleme: 05.11.2023 - 15:45
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Yunus Dursun, Erkan Akbulut, Oğuz Kağan Çalışır

        Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Djitte (Dk. 77 Bobadilla), Mulumba (Dk. 88 Emirhan Aydoğan), Soukou (Dk. 46 Mehmet Özcan), Doğan Can Davas (Dk. 77 Mustafa Çeçenoğlu), Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Levent Ayçiçek (Dk. 64 Harris), Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı

        Altay: Eren Karataş, Sefa Özdemir (Dk. 60 Onur Efe), Ceyhun Gürselam (Dk. 82 Kuban Altınbudak), Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Salih Sarıkaya (Dk.72 Yusuf Tekin), Paixao, Arda Gezer (Dk. 82 Enes Yetkin), İbrahim Öztürk, Deniz Kadah (Dk. 82 Mehmet Gündüz)

        Goller: Dk. 52 Doğan Can Davas (Penaltıdan), Dk. 66 Mücahit Albayrak (Bandırmaspor),

        Sarı Kartlar: Dk. 76 Deniz Kadah, Dk. 81 Onur Efe (Altay), Dk. 90+2 Emirhan Aydoğan (Bandırmaspor)

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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