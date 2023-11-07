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        Balıkesir'de zeytin çalarken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:51 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:04
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        Balıkesir'de zeytin çalarken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma ve Güre Mahallesi'ndeki Jandarma Karakol komutanlıklarına bağlı ekipler, Güre ve Kadıköy mahalleleri kırsalında devriye sırasında 3 kişiyi zeytin çalarken suçüstü yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 260 kilogram çalıntı zeytin ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar Z.K, Ç.K. ve S.Ö.A, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Ele geçirilen zeytinler ise sahiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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