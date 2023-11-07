Balıkesir'de zeytin çalarken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma ve Güre Mahallesi'ndeki Jandarma Karakol komutanlıklarına bağlı ekipler, Güre ve Kadıköy mahalleleri kırsalında devriye sırasında 3 kişiyi zeytin çalarken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 260 kilogram çalıntı zeytin ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar Z.K, Ç.K. ve S.Ö.A, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen zeytinler ise sahiplerine teslim edildi.

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