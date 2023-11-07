Balıkesir'de kendini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma kendini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma kendini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit'te bir kişinin kendisini MİT görevlisi ve jandarma istihbarat personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığını belirledi.
Yapılan araştırma ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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