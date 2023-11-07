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        Balıkesir'de kendini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma kendini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 13:16 Güncelleme: 07.11.2023 - 13:32
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        Balıkesir'de kendini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma kendini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı.

        Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit'te bir kişinin kendisini MİT görevlisi ve jandarma istihbarat personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığını belirledi.

        Yapılan araştırma ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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