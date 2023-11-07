Balıkesir'de "Sağol Atam" belgeselinin galası yapılacak Çanakkale Deniz Savaşı'nda 276 kiloluk top mermisini kucaklayarak cepheye taşıyan ve Çanakkale Zaferi'nin unutulmaz kahramanlarından biri olan Balıkesirli "Koca Seyit" lakaplı Onbaşı Seyit Çubuk'un hayatı "Sağol Atam" belgeseliyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından beyaz perdeye aktarılıyor.

Çanakkale Deniz Savaşı'nda 276 kiloluk top mermisini kucaklayarak cepheye taşıyan ve Çanakkale Zaferi’nin unutulmaz kahramanlarından biri olan Balıkesirli “Koca Seyit” lakaplı Onbaşı Seyit Çubuk’un hayatı "Sağol Atam" belgeseliyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından beyaz perdeye aktarılıyor.

Belgeselde Mustafa Kemal Atatürk'ü, Engin Altan Düzyatan, Seyit Onbaşı'yı ise Emre Erçil canlandırdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yaptırılan, 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk ve Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Deniz Savaşı’ndan 8 yıl sonra buluştukları Terzizade Konağı'nda çekimleri gerçekleştirilen belgeselin galası yarın akşam saat 20.00’de yapılacak.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek filmin galasına Seyit Onbaşı'nın ailesinin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz, filmin oyuncuları ve çekim ekibi de katılacak.