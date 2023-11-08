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        Balıkesir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklet yaptığı iddiası ile 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:56
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        Balıkesir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklet yaptığı iddiası ile 3 şüpheli yakalandı.

        Alınan bilgiye göre ilçede artan motosiklet hırsızlıklarının şüphelilerinin yakalanması amacıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından özel ekip oluşturuldu.

        Jandarma ekiplerinin titiz ve ayrıntılı araştırmaları sonucunda, çalınan motosikletlerin şase ve motor numaralarının kazınıp, parçalarının değiştirilerek kullanıldığı belirlendi.

        Jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği yerler ve çevresinde detaylı kamera incelemesi yaptı. Görüntülerde şüphelilerin olay yerinde keşif yaptıktan sonra çok kısa sürede motosikletleri çaldığını tespit eden ekipler, kamera kayıtlarından da şüphelilerin eşkallerini belirledi.

        Jandarma ekiplerince, belirlenen adreslere gerçekleştirdikleri operasyonda, şase ve motor numarası kazınmış motosiklet, motosiklet parçaları ele geçirdi.

        Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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