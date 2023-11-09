Balıkesir'de "Asayiş, Trafik ve Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi Balıkesir'de polis ekiplerince eş zamanlı olarak "Asayiş, Trafik ve Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Balıkesir’de polis ekiplerince eş zamanlı olarak “Asayiş, Trafik ve Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi.

Balıkesir’de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplam 274 personelin katıldığı uyguma kapsamında 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 18 araç ise trafikten men edildi.

Uygulama kapsamında bin 828 kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Yine uygulamalar sırasında üzerlerinden uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri toplam kamuya açık toplu kullanım alanlarını denetlerken bir tekel bayiine saat 22.00'dan sonra alkol satışı yaptığı için idari para cezası kesti.

Ayrıca 846 aracın denetlendiği trafik uygulamasında ise 79 araç sürücüsüne toplam 207 bin 565 TL tutarında idari para cezası kesilirken, 18 araç trafikten men edildi.