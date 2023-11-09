Balıkesir'de aranan firari hükümlü yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında kesinleşmiş 12 yıl 5 ay 27 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timi, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E'nin Avcılar Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, R.E'yi saklandığı zeytin bahçesindeki kulübede yakaladı. Hakkında 12 yıl 5 ay 27 gün hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

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