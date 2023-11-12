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        Balıkesir'de şiddetli yağış sonucu kısmen çöken köprüdeki hasar dronla görüntülendi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece saatlerinde şiddetli yağış sonucu Zeytinli Çayı'nın debisinin yükselmesiyle kısmen çöken köprü dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 11:01 Güncelleme: 12.11.2023 - 11:01
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        Balıkesir'de şiddetli yağış sonucu kısmen çöken köprüdeki hasar dronla görüntülendi
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece saatlerinde şiddetli yağış sonucu Zeytinli Çayı'nın debisinin yükselmesiyle kısmen çöken köprü dronla görüntülendi.

        Belediye ekipleri, eski Çanakkale-Balıkesir kara yolunda kırsal mahalle sakinlerinin yoğunlukla kullandığı köprüye giden ana ve yan yollara toprak yığarak araçların geçişini engelledi.

        Jandarma ekipleri de bariyer çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Havanın aydınlanmasıyla AA muhabiri, hasarın boyutunu dronla görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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