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        Balıkesir'de bin 20 litre etil alkol ele geçirildi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis, etil alkol ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 09:57 Güncelleme: 14.11.2023 - 09:57
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        Balıkesir'de bin 20 litre etil alkol ele geçirildi
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis, etil alkol ele geçirdi.

        Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, (KOM) ilçe merkezinde durdurulan bir araçta yarama yapıldı.

        Panelvan tipi araçta yapılan aramada bin 20 litre etil alkol ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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