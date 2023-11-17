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        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 09:01 Güncelleme: 17.11.2023 - 09:01
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        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timlerince yapılan uygulamalarda yakalanan ve farklı suçlardan arandıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda yapılan aramalarda 5,71 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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