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        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Erdek ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:40
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        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Erdek ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Erdek Murat Bayırı mevkisinde durduğu bir araçta yapılan aramada 30 gram uyuşturucu madde ile hassas tartı, 3 uyuşturucu kullanama aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1850 lira ele geçirildi.

        Polis, araçtaki şüpheliler B.S. (38) ile A.T'yi (35) yakaladı.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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