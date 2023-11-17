Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Erdek ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Erdek ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Erdek Murat Bayırı mevkisinde durduğu bir araçta yapılan aramada 30 gram uyuşturucu madde ile hassas tartı, 3 uyuşturucu kullanama aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1850 lira ele geçirildi.
Polis, araçtaki şüpheliler B.S. (38) ile A.T'yi (35) yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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