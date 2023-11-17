Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Burhaniye ilçesinde düzenlenen kaçak ve sahte tütün operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:23 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burhaniye ilçesinde düzenlenen kaçak ve sahte tütün operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde Burhaniye ilçesinde, tütün mamulleri kaçakçılığı suçu işlediği tespit edilen 1 şüpheliye ait iş yeri, araç ve eve operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda 500 bin boş makaron, 1200 içi kaçak tütünle doldurulmuş makaron, komprasör, tabanca, 14 tabanca fişeği, kasatura ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Yakalanan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Korkunç olay! Isıtıcıdan çıktı! Alevler bebeği aldı!
        Korkunç olay! Isıtıcıdan çıktı! Alevler bebeği aldı!
        "Yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız"
        "Yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız"
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Ölü bulunan bebekle ilgili yeni gelişme!
        Ölü bulunan bebekle ilgili yeni gelişme!
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Marmara OSB'ye Yeşil Hidrojen Ar-Ge ve Üretim Merkezi kurulacak
        Marmara OSB'ye Yeşil Hidrojen Ar-Ge ve Üretim Merkezi kurulacak
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü için tehlikeye dikkat çeken rapor: Acil çözüm...
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü için tehlikeye dikkat çeken rapor: Acil çözüm...
        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de üniversite öğrencilerinden su parası alınmayacak
        Balıkesir'de üniversite öğrencilerinden su parası alınmayacak
        Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu başladı
        Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu başladı