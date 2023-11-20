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        Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi açıldı

        Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 13:21 Güncelleme: 20.11.2023 - 13:21
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        Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi açıldı
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        Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi hizmete alındı.

        Merkezin açılışına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, İsmail Ok, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, sağlık çalışanları ve davetliler katıldı.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu "Bebek umudu bekleyen ailelerimiz için çok önemli bir mekan. Çünkü başka yerlere gidiyorlar, zaman kaybediyorlar. Uzun süre tedavi olabiliyor. Günlerce başka şehirlere gidip bir sürü masrafları da oluyordu inşallah şimdi hepsi burada belli bir takvim içerisinde bu sağlık hizmetini almış olacaklar. İlimiz ve milletimiz için hayırlı olsun diyorum." dedi.

        Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi'nin (ÜYTE) açılışında konuşan Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin ise merkezde 2 kadın doğum hastalıkları uzmanı, 2 histoloji ve embriyoloji uzmanı, tıbbi genetik uzmanları, üroloji ve anestezi uzmanlarının hizmet vereceğini söyledi. Merkezin son derece modern olduğunu üst teknolojiye sahip olduğunu belirten Keskin, yüksek optik büyütme denilen cihazında merkezlerinde bulunduğunu ifade etti.

        Açılış sonrası Vali Ustaoğlu, beraberindekilerle birlikte merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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