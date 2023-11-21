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        Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'de devreyi ilk 2'de bitirmeyi hedefliyor

        Trendyol 1. Lig'de 25 puanla 3. sırada yer alan Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, devreyi ilk 2'de bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 15:00 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:45
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        Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'de devreyi ilk 2'de bitirmeyi hedefliyor
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        Trendyol 1. Lig'de 25 puanla 3. sırada yer alan Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, devreyi ilk 2'de bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Ligin 13. haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 25 Kasım Cumartesi günü konuk edecek Teksüt Bandırmaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını Cinçukuru Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Futbolcular, Taşkın yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından kısa pas ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

        Taner Taşkın, idman öncesi yaptığı açıklamada, takım olarak iyi bir çıkış yakaladıklarını, bunu devam ettirmek istediklerini anlattı.

        Devre arasına kadar kalan 5 karşılaşmaya final maçı gözüyle baktıklarını vurgulayan Taşkın, "Ligde en azından bir sıra yükselmek için mücadele vereceğiz. Takımımızda hava iyi, moraller yerinde. Çok sıkı çalışıyoruz. Cezalı olan bir oyuncumuz var, Sergen cezalı. Ufak tefek sakatlıkları olanlar da var ama önemli bir şey yok." diye konuştu.

        Taşkın, her mevkide ikişer oyuncunun bulunduğunu ve yeterli kadroya sahip olduklarını dile getirdi.

        Takıma takviye yapma düşüncesinin olmadığını bildiren Taşkın, "Transferleri ben yapmamıştım. Şu anda da başkanın inisiyatifinde olan bir konu. Bana sorarlarsa takımda bir sıkıntı yok." dedi.

        Antrenman maçı da olsa her müsabakayı kazanmak için oynadıklarını kaydeden Taşkın, "Ziraat Türkiye Kupası da önemli bir kupa. Bunu yadsıyamayız. Önümüzdeki turu da geçmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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