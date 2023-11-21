Bandırma'da "Toplum ve Diş Sağlığı Haftası"nda bilgilendirme standı açıldı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, "20-26 Kasım Toplum ve Diş Sağlığı Haftası" etkinlikleri kapsamında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezince bir alışveriş merkezinde bilgilendirme standı açıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, "20-26 Kasım Toplum ve Diş Sağlığı Haftası" etkinlikleri kapsamında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezince bir alışveriş merkezinde bilgilendirme standı açıldı.

Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Halit Ağdacı, yaptığı açıklamada, vatandaşları ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla standı açtıklarını bildirdi.

Ağdacı, merkezde 24 diş hekiminin görev yaptığını ifade etti.

Gün boyu açık kalan stantta, Dt. Şennur Yener ile Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri Suna Çapar, ziyaretçilere broşürler dağıttı, bilgiler verdi.

Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 1 Ocak-31 Ekim tarihlerinde 96 bin 863 poliklinik hizmeti verildiği, 2 bin 141 cerrahi müdahale, 18 bin 558 diş çekimi, 10 bin 293 sabit protez işlemi uygulandığı duyuruldu.