Balıkesir'de üniversite öğrencileri dünya mutfağını öğreniyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde üniversite öğrencilerine dünya mutfakları öğretiliyor.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine dünya mutfağından örnek yemeklerin yapımı öğretiliyor.

Öğrencilerin Türk mutfağını en iyi şekilde öğrenmesi yanı sıra dünya mutfağını da öğrenmeleri amacıyla uygulama eğitimlerine devam ediliyor.

Bu kapsamda İtalyan mutfağının inceliklerini öğrenerek örnekler sunan öğrenciler, son olarak aldıkları eğitimlerle Fransız mutfağına ait yemekler hazırladı.

BUBFA Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Emel Memiş Kocaman ve Öğretim Görevlisi Nihat Pekbay gözetiminde hazırlanan yemekler, Fakülte Mutfağında Dekan Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, BUBYO Uygulama Otelinde misafir olarak konaklayan Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel ile diğer konukların tadımına sunuldu.

Dekan İlban "Fakültemizde öğrenim gören öğrencilerimizin eğitimlerini en iyi şekilde devam etmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda gastronomi ve mutfak sanatları bölümündeki öğrencilerimize Türk mutfağının yanında dünya mutfağını öğrenmeleri için imkanlar sunuyoruz. Bunun için çok iyi bir mutfağımız ve araç gereçlerimiz mevcut." dedi.

Öğrencilerin eğitimleri boyunca gördükleri teorik derslerinin yanı sıra uygulama derslerini de okul mutfağında aldıklarını aktaran İlban, uygulama dersi, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerine becerilerinden dolayı teşekkür etti.