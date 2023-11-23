Balıkesir açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botta 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık açıklarında lastik şişme botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Durdurulan lastik botta, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekiplerce karaya çıkarılan düzensiz göçmenlere, gıda, giysi, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresine gönderileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.