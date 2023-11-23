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        Balıkesir'de aranan kişilere yönelik şafak operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polislerce aranan kişilerin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 09:59 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:59
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        Balıkesir'de aranan kişilere yönelik şafak operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polislerce aranan kişilerin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

        Edremit Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde aranan şüphelilerin yakalanması ve evlerinde bulunabilecek suç unsurlarının ele geçirilmesi için bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Şafak vakti yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan B.A. (28), N.A. (55), O.Ş. (47), K.A. (30), S.D. (19), E.K. (20), S.Ö. (19), E.Ö. (33), E.K. (38), Ç.O. (23), S.O. (21), B.Ö. (33), V.E. (36), Ö.D. (35) ve M.A. yakalandı.

        Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, bir ruhsatsız tabanca ile 3 fişek, 5 ruhsatsız tüfek ve 25 kartuş, bir havalı tabanca, motor şasi numaraları kazınmış 3 motosiklet, bir elektrikli bisiklet ile çalıntı kıyafet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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