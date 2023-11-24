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        Ayvalık açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 20:39 Güncelleme: 24.11.2023 - 20:39
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        Ayvalık açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

        Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan yabancı uyrukluları lastik botla Ayvalık açıklarında olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri "TCSG-84" gemisiyle bölgeye ulaştı.

        Kadın ve çocukların da bulunduğu 56 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, bu kişileri Cunda (Alibey) Adası’nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı yerleşkesine getirdi.

        Yiyecek, içecek, giysi, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulan düzensiz göçmenler, haklarında yasal işlem başlatılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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