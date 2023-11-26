Bandırmaspor eski futbolcularını ağırladı
TeksütBandırmaspor, eski dönemlerde bordo-beyazlı formayı giyen futbolcularından bir grubu yıllar sonra Bandırma'da misafir etti.
TeksütBandırmaspor, eski dönemlerde bordo-beyazlı formayı giyen futbolcularından bir grubu yıllar sonra Bandırma’da misafir etti.
Bordo-beyazlı kulüp yöneticileri, kulübün kuruluş tarihi olan 1965’ten 1973 yılına dek forma giyen futbolcuları konuk etti. Eski futbolculara, Kulüp başkanı Onur Göçmez, Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanan Teksüt Bandırmaspor- Astor Enerji Şanlıurfaspor maçından önce plaket verdi.
Eski futbolcular, yıllar sonra hatırlanmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.
Eski başkanlardan Erhan Elmastaş tarafından karşılanan ve 1965’ten 1973 yılına dek forma giyen futbolculardan; Erdem Önay, Zorbay Kalkan, Tuğrul Şener, Muhittin Güven, Sinan Vardar, Baki Vızvız, Ekrem Yalçın, Mustafa Türkyaşar, İlyas Aşkın, Dinçer Kaşıkçı, Cavit Aydın, Mehmet Dayan, Nazmi Yılmaz, Süleyman Oruç 3 gün konuk edilecek.
Teksüt Bandırmaspor Kulübü, önümüzdeki günlerde 1973’ten itibaren bordo-beyazlı formayı giyen diğer eski futbolcuları da Bandırma’ya davet edeceğini açıkladı.
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