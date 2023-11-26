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        Ayvalık'ta kuvvetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kuvvetli fırtına ile birlikte gelen yağış etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 15:20 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:20
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        Ayvalık'ta kuvvetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kuvvetli fırtına ile birlikte gelen yağış etkili oldu.

        Meteorolojinin günlerdir uyarılarda bulunduğu olumsuz hava koşulları gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.

        Güneybatı ve batı yönlerinden saatte zaman zaman 75 ile 100 kilometre hızla estiği tahmin edilen lodos Ayvalık'ta sahil şeridindeki bazı küçük balıkçı teknelerini batırdı.

        Şiddetli fırtına nedeniyle ilçe merkezindeki sahil şeridi başta olmak üzere Cunda Adası ile ilçe merkezini birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü ve Sahilkent Mahallesi sahil şeridindeki yollar, denizin taşması sonucu ulaşıma geçit vermedi.

        Deniz taşması nedeniyle ilçe merkezindeki Atatürk Caddesi trafiğe kapatıldı.

        Fırtına ile etkili olan yağıştan dolayı enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle ilçeye elektrik enerjisi verilemeyince Ayvalık genelinde kesinti yaşandı.

        Fırtınayla birlikte yağan yağmur İzmir ile Çanakkale'yi birbirine bağlayan E-87 kara yolunda da etkili oldu.

        Ayvalık sınırları içerisinde bulunan Tellikavak mevkisindeki Nikita Deresi'nin taşması sonucu şehirlerarası ulaşım da olumsuz etkilendi. E-87 kara yolunda geçiş, bir süre tek şeritten verildi.

        Ekili alanların da zarar gördüğü kuvvetli fırtına ve yağış Ayvalıklı çiftçilerin mahsullerinde de olumsuz etkiler yaşanmasına neden oldu.

        Şiddetli fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrilirken, Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Sarımsaklı mevkisinde de bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

        Yağış nedeniyle tıkanan rögarlar Ayvalık Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ ekipleri tarafından açılmaya çalışıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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