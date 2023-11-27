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        Kazdağı Milli Parkında kar manzaraları

        Balıkesir ve Çanakkale sınırlarındaki Kazdağları'nda geceden itibaren etkili olan kar yağışı dolayısıyla Milli Park beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:02 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:21
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        Kazdağı Milli Parkında kar manzaraları
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        Balıkesir ve Çanakkale sınırlarındaki Kazdağları'nda geceden itibaren etkili olan kar yağışı dolayısıyla Milli Park beyaza büründü.

        1993 yılında 2873 Sayılı Milli Park Kanunu kapsamında koruma altına alınan Kazdağı Milli Parkı'nda etkili olan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

        Kar yağışının ardından milli parkta oluşan manzara görülmeye değer görüntüler sunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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