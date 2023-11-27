Kazdağı Milli Parkında kar manzaraları Balıkesir ve Çanakkale sınırlarındaki Kazdağları'nda geceden itibaren etkili olan kar yağışı dolayısıyla Milli Park beyaza büründü.

Balıkesir ve Çanakkale sınırlarındaki Kazdağları'nda geceden itibaren etkili olan kar yağışı dolayısıyla Milli Park beyaza büründü.

1993 yılında 2873 Sayılı Milli Park Kanunu kapsamında koruma altına alınan Kazdağı Milli Parkı'nda etkili olan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Kar yağışının ardından milli parkta oluşan manzara görülmeye değer görüntüler sunuyor.