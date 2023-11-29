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        Edremit Körfezi'nde sağanak ve kuvvetli lodosta dereler taştı, tekneler battı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde geceden bu yana etkili olan kuvvetli lodos ve şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 10:56 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:56
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        Edremit Körfezi'nde sağanak ve kuvvetli lodosta dereler taştı, tekneler battı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde geceden bu yana etkili olan kuvvetli lodos ve şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Edremit Körfezi'nde, Kazdağları'ndaki kar kütlelerinin erimesi ve sağanağın etkisiyle Zeytinli ve Kızılkeçili çaylarının debisi yükseldi. Bölgedeki bazı dereler taştı, yollar sular altında kaldı.

        Kuvvetli lodos nedeniyle sahipleri tarafından deniz kıyısından alınıp çay kenarına bağlanan teknelerden birçoğu, akıntı yüzünden battı. Bazı tekneler ise iplerinin kopması sonucu açık denize sürüklendi. Bölgede bulunan Zafer Köprüsü, araç trafiğine kapatılarak önlem alındı.

        Sabahın ilk saatlerinde, Altınkum Mahallesi'ni Çanakkale-İzmir kara yoluna bağlayan dere kenarındaki yol taşkın nedeniyle su altında kaldı.

        Yol, polis, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından araç trafiğine kapatıldı.

        Lodos ve sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, gazetecilere, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirterek, hasar tespitinin ardından gerekenin yapılacağını söyledi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Birinci Bölge Daire Başkanı Muhammed Vurmaz da saat 03.00 sularında başlayan aşırı yağışın körfezde hasarlara yol açtığını anlattı.

        Tüm ekiplerin görev başında olduğunu dile getiren Vurmaz, şöyle konuştu:

        "Kazdağları'ndan gelen aşırı suyun Zeytinli Çayı ve Kızılkeçili Çayı ile denizle birleşmesi sonucu taşkınlar meydana geldi. İtfaiye Daire Başkanlığı olarak şu ana kadar 87 yardım çağrısına müdahale ettik. 11 vatandaşımız mahsur kaldığı alanlardan kurtarıldı. Şu anda 7 iş makinesi ve 52 personel ile hızlı bir şekilde aksiyon almaya çalışıyoruz. Şu anda taşkın alanında çalışma yapmamız zor ve tehlikeli. Ekiplerimizin ve araçlarımızın girebildiği her noktada çalışmalarımız devam ediyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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