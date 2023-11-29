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        Balıkesir Edremit'te daha önce bir bölümü yıkılan köprü son yağışta tamamen çöktü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 17 gün önce sağanaktan etkilenerek bir bölümü yıkılan köprü, son yağışta çayın debisinin yükselmesi sonucu tamamen suya gömüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:48
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        Balıkesir Edremit'te daha önce bir bölümü yıkılan köprü son yağışta tamamen çöktü
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 17 gün önce sağanaktan etkilenerek bir bölümü yıkılan köprü, son yağışta çayın debisinin yükselmesi sonucu tamamen suya gömüldü.

        İlçede gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Eski Çanakkale-İzmir kara yolunda bulunan Zeytinli Çayı üzerindeki köprü, Kazdağları'ndan gelen sel sularına dayanamayarak tamamen çöktü.

        Köprü, 12 Kasım'daki yağışta kısmen yıkılmış, bu nedenle kullanıma kapatılmıştı.

        - Altınoluk'ta dev dalgalar iş yerlerinde hasara yol açtı

        Kuvvetli rüzgarın dev dalgalar oluşturduğu Altınoluk Mahallesi'nde ise denizin taşması sonucu sahilde sürüklenen büyük ağaç parçaları, kordondaki iş yerlerine zarar verdi.

        Kordonda işletmesi bulunan Hacı Talay, gazetecilere, iki haftadır zaman zaman etkili olan sağanak nedeniyle olumsuzluklar yaşadıklarını söyledi.

        Bu süreçte üçüncü kez iş yerlerinin zarar gördüğünü belirten Talay, "Kendi imkanlarımızla kendi mekanlarını korumaya çalışıyoruz. Sabaha kadar 3 arkadaş burada nöbet tuttuk. Denizin getirdikleri iş yerlerimize zarar vermesin diye sürekli suya girip eşyalarımızı içeri taşıdık." dedi.

        Öte yandan, Edremit Kaymakamlığınca alınan kararla, şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve liselere bugün ara verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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