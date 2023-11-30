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        Ayvalık sahilinde 36 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince 36 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:33 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:43
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        Ayvalık sahilinde 36 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince 36 düzensiz göçmen yakalandı.

        Altınova Mahallesi sahilinde devriyeye çıkan İl Jandarma ekipler, kumsalda yabancı uyrukluların bulunduğunu fark etti.

        Ekipler, aralarında 8 kadın ve 20 çocuğun da olduğu Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmeni İskele Jandarma Karakolu'na götürdü.

        Bu kişilere gıda, giysi, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

        Haklarında yasal işlem başlatılan yabancı uyrukluların, İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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