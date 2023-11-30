Ayvalık sahilinde 36 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Altınova Mahallesi sahilinde devriyeye çıkan İl Jandarma ekipler, kumsalda yabancı uyrukluların bulunduğunu fark etti.

Ekipler, aralarında 8 kadın ve 20 çocuğun da olduğu Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmeni İskele Jandarma Karakolu'na götürdü.

Bu kişilere gıda, giysi, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Haklarında yasal işlem başlatılan yabancı uyrukluların, İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.