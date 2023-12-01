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        Kazdağları'nda koşulacak "7. İda Ultra Maratonu" yarın başlayacak

        Kazdağları Milli Parkı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Yeşilyurt köyü ile Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi arasında gerçekleştirilecek 7. İda Ultra Maratonu'nda 31 ülkeden 150'si yabancı 1800'e yakın sporcu mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:21 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:41
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        Kazdağları'nda koşulacak "7. İda Ultra Maratonu" yarın başlayacak
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        Kazdağları Milli Parkı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Yeşilyurt köyü ile Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi arasında gerçekleştirilecek 7. İda Ultra Maratonu'nda 31 ülkeden 150’si yabancı 1800'e yakın sporcu mücadele edecek.

        Kar Spor İda Ultra organizasyonunun basın toplantısı, Güre Mahallesi'ndeki bir termal otelde gerçekleştirildi.

        Organizasyona ev sahipliği yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, yarın başlayacak İda Ultra Maratonu'nun ilçeye, bölgeye, yöreye önemli kazanımlar sağlayan bir etkinlik olduğunu söyledi.

        Etkinliğe katılımların her yıl artarak sürdüğünü belirten Arslan, "Güzel bir coğrafyaya sahibiz. Tarihiyle, kültürüyle, mitolojisiyle, doğasıyla, deniziyle, zeytin ve zeytinyağıyla Kazdağları anlatılmaz yaşanır. Bu anlamda önemli bir turizm etkinliği olarak da düşünebiliriz. Spor, sağlıklı yaşamdır. Doğa, spor, kültür ve sağlık hepsini bir arada barındıran bir etkinlik." diye konuştu.

        Kar Spor Yönetim Kurulu Başkanı Selami Alaftargil de markaları altında yaklaşık 1800 sporcunun Edremit Körfezi'nin büyüleyici manzarası eşliğinde tarihle birleştiren parkurda birincilik mücadelesi vereceğini anlattı.

        Organizasyon için 5 yıl olan sponsorluk sürelerinin 2 senesinin geride kaldığını bildiren Alaflıgil, "Kazdağları'nın muhteşem doğası ve tarihi ile buluşacak olan sporcularımız için unutulmaz anılar ve zorlu parklarla dolu bir macera başlıyor. Hep birlikte bu etkinliği daha da özel kılmak için buradayız. Katılımcılara, emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

        Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede ise İda Ultra Maratonu'nun 2016'da yapılan ilk senesinde 200 kişinin koştuğunu hatırlatarak, "Burada aslına bakarsanız öne çıkarmayı planladığımız, öne çıkarmak istediğimiz konular Türkiye'nin destinasyon tanıtımı, Edremit'in ve Balıkesir'in destinasyon tanıtımı. Çünkü zeytinin anavatanındayız, mitolojinin ve Zeus'un topraklarında geziyoruz." ifadesini kullandı.

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