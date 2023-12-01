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        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'de polis ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için yapılan operasyonda gözaltına alınan 53 şüpheliden 28'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 22:29 Güncelleme: 01.12.2023 - 22:36
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        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir'de polis ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için yapılan operasyonda gözaltına alınan 53 şüpheliden 28'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kamu düzeninin devamının sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyon başlatıldı.

        Kent merkezi ve ilçelerde 198 personelle çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 65 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, zanlılardan 53'ünü gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, 12 zanlının yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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