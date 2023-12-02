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        Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 00:43 Güncelleme: 02.12.2023 - 00:45
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        Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından Ayvalık açıklarından lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyrukluların olduğu tespit edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri "TCSG-61" gemisiyle bölgeye ulaşarak 48 düzensiz göçmeni yakalayıp karaya çıkardı.

        Yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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