Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından Ayvalık açıklarından lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyrukluların olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri "TCSG-61" gemisiyle bölgeye ulaşarak 48 düzensiz göçmeni yakalayıp karaya çıkardı.

Yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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